«المركزي» يطبق تيسيرات لحصول الأميين وكبار السن على الخدمات والمنتجات المصرفية

قرر البنك المركزي تطبيق التيسيرات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ 30 سبتمبر 2021 الخاص بتعليمات تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك على العملاء من الأميين وكبار السن (65 عاما فأكثر)؛ وذلك حرصا على تذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه عملاء القطاع المصرفي.

وأكد البنك المركزي على تحديث نظام قاعدة البيانات بحيث تعكس فئة “كبار السن”، مع مراعاة تحديث نظام قاعدة بيانات العملاء من الأميين لدى تحديث بياناتهم.

كما تقرر قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية وأخذ بعين الاعتبار إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكذلك إمكانية استعانة العميل بمساعد من داخل الفرع وكذلك تقديم المساعدة عند ملء الاستمارات والنماذج الخاصة بهؤلاء العملاء، على أن يتم ذلك من خلال اثنين من موظفي البنك مجتمعين، بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك.

وتضمنت القواعد توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها العملاء من الأميين بعد الحصول على موافقتهم بالصوت أو الصورة وذلك للتعاملات التى تتم داخل الفرع بالشكل المباشر وإتاحتها في أي وقت وتأمينها.

ويفضل تقديم خدمة الشباك الواحد بكافة الفروع لتقديم كافة الخدمات لكبار السن وإمكانية السحب النقدي لهم من داخل الفرع دون التقيد بالانتظار وتوفير أرقام انتظار خاصة منفصلة عن العملاء العاديين.

ويسمح للبنك بإجراء زيارات منزلية لكبار السن من قبل موظفي الفرع لتقديم الخدمات المصرفية، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، كما يمكن استخدام قنواته الإلكترونية المتنقلة للوصول لهم إذا استدعت الحالية.

وأكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما سبق وذلك خلال مدة لاتجاوز شهر من تاريخه.

وذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 30 سبتمبر 2021 بشأن تعليمات تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية والتى تضمنت بعض المحددات التي يتعين على البنوك اتباعها، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي.