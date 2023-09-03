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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل: الاقتصاد البريطاني يعاني أزمات مستمرة وسط ضغوط الأسعار

المحلل الاقتصادي
المحلل الاقتصادي الدكتور محمد هشام
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كشف المحلل الاقتصادي الدكتور محمد هشام عن أزمات الاقتصاد البريطاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن بريطانيا تمر بأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف أن الاقتصاد البريطاني يعاني من أزمات مستمرة وسط ضغوط الأسعار وارتفاع الفائدة، موضحاً أن بريطانيا تعاني من تضخم مرتفع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض الطاقة نتيجة انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا.

وأشار إلى أن معدل التضخم في بريطانيا وصل لـ9%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من ذلك الذي يؤثر بكثير علي اقتصاد المملكة المتحدة.

أزمات الاقتصاد البريطاني الاتحاد الأوروبي الاقتصاد البريطاني الغاز الروسي
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