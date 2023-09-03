فرق الصعيد للفنون الشعبية تألق بحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

قدمت فرق سوهاج للفنون الشعبية وملوي للفنون الشعبية الفلكلور الصعيدي الذي يعبر عن التراث الصعيدي ، الذي لاقي اعجاب الجماهير خلال حفل افتتاح مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين ، أعقبه الفلكلور النوبي الذي قدمته فرقة اسوان للفنون الشعبية.

يشهد المهرجان مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، حيث تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا. وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وينظم المهرجان برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية".

وتقدم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

جدير بالذكر أن فعاليات قصور الثقافة في المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

حضر حفل الافتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أسامة ربيع رئيس هيئة السويس، عمرو بسيوني رئيس قصور الثقافة، المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة للشئون الفنية،وعدد من القيادات الثقافية.

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