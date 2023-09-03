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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معسكر الأهلي في النمسا.. تدريبات تكتيكية للاعبين في المران المسائي

تدريبات الأهلي في
تدريبات الأهلي في النمسا
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه المسائي اليوم الأحد، والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بمعسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وبدأ المران بالجزء البدني الذي يركز عليه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، حيث خاض اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة أندرس أندويا مخطط الأحمال.
 
قام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، من أجل أداء بعض التدريبات بالكرة، وشهدت التركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية.

وينتظم الفريق في معسكر إعداد في دولة النمسا، يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

وغادر الجنوب افريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول معسكر إعداد الأهلي المقام حاليًّا في النمسا اليوم الأحد، للانضمام إلى معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قد قام باستدعاء بيرسي تاو للقائمة النهائية خلال فترة التوقف الدولي.

النادي الاهلي بمعسكر الإعداد المقام حالي ا في النمسا مارسيل كولر
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