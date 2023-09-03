حضور جماهيري لمؤازرة منتخب مصر أمام بوروندي في افتتاح أفريقيا للطائرة

حرص عدد من جماهير أسرة لعبة الكرة الطائرة على مؤازرة منتخب مصر أمام نظيره بوروندى مساء اليوم الأحد فى لقاء افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجارى، باستاد القاهرة.

و يقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كلا من بوروندي والجزائر.

فيما ضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، وبينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.



شهدت أخر إستعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.



وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.