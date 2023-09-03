افتتاح الدورة التثقيفية للإستراتيجية والأمن القومي بجامعة الزقازيق

افتتح الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، الدورة التثقيفية "الإستراتيجية والأمن القومي"، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، واللواء أشرف فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء فتحي المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي ، د. نبيل مصطفي المدير التنفيذي للمعلومات ، ونخبة من السادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة.

حاضر خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة اللواء أ.ح / ممدوح الجزار والذي تناول عددا من المحاور الهامة لتوضيح ماهية وعناصر الدولة ودور القوات المسلحة في حماية وحفظ استقرارًا الوطن داخل وخارج حدود الدولة ، بالإضافة إلى عرض العديد من النقاط والتي من شأنها نشر الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى المتدربين .

وخلال كلمته رحب الدكتورة إيهاب الببلاوى بجميع الحضور، مؤكدا حرص الجامعة برئاسة د.خالد الدرندلى على الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بمختلف المجالات وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ، معربا عن بالغ سعادته بتفعيل أولى الدورات فى ضوء البروتوكول الموقع بين الجامعة والأكاديمية ، والذى يهدف إلى تعزيز المشاركة المتبادلة بين الجانبين في مجالات التدريب والبحث العلمى والبحوث المشتركة وتبادل الخبرات ، متمنيا كل التوفيق لجميع المتدربين .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نجلاء فتحي مدير المركز أن البرنامج التدريبي يعقد علي مدى ٤ أيام من الأحد ٣ سبتمبر حتى الأربعاء ٦ سبتمبر ، متناولا موضوعات متعلقة بالتحديات والتهديدات الإستراتيجية القومية التي تواجه الأمن القومي.

كما أضافت أن حفل الختام وتسليم الشهادات سيقام الأربعاء ٦ سبتمبر في حضور اللواء أ.ح / محمد الدسوقي، مدير كلية الدفاع الوطني .