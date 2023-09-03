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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث اقتصادي: التوازنات العالمية اختلت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

الباحث الاقتصادي
الباحث الاقتصادي أيمن عمر
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كشف الباحث الاقتصادي أيمن عمر، عن أسباب تراجع مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن العالم يشهد اختلالات كبيرة منذ اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف “عمر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": “نشهد تبدل في التوازنات العالمية، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على تبدل في بنية النظام العالمي الجديد، من المرجح أن تؤثر على خريطة العلاقات التجارية العالمية” .

وتابع: "هناك حرب باردة حقيقية انتقلت من الحرب السوفايتية الأمريكية إلى الحرب الصينية الأمريكية عنوانها التجارة والتكنولوجيا".

الحرب الروسية الاوكرانية التوازنات العالمية العلاقات التجارية العالمية الحرب السوفايتية الأمريكية
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