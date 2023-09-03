الزمالك يخوض مرانًا بملعب النادي غدًا قبل الانتظام في معسكر الإعداد

قرر الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، خوض الفريق مرانه صباح غدٍ الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في المعسكر الداخلي بمصر الجديدة عقب انتهاء المران الصباحي، وذلك استعدادا للموسم الجديد .

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك اللجنة التي تدير الزمالك حاليا بعدم إجراء أي تغيير على الأجهزة الفنية للاستقرار.