يورجن كلوب: لم يكن لدي أي شك بشأن استمرار صلاح مع ليفربول

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول، استمرار محمد صلاح مع النادي الإنجليزي، مجددًا بعد التأكيدات خلال الفترة الأخيرة.

وارتبط اسم الدولي المصري محمد صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة، وسط رفض يورجن كلوب رحيله وكذلك ناديه ليفربول، رغم العروض المغرية والضخمة من الدوري السعودي.

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا وسجل هدفًا في ثلاثية الريدز أمام الفيلانز على ملعب أنفيلد رود ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة "سكاي" البريطانية: "محمد صلاح لعب مباراة رائعة، كان عليه أن يعمل بجهد كبير وقد فعل ذلك".

وأضاف: "لم يكن لدي أي شك بشأن التزام محمد صلاح تجاه نادينا، لا يمكنك أن تتخيل مدى الضجة التي أثارها العالم حوله، ولكن مدى هدوءنا معه، إنه لاعبنا ويريد أن يستمر معنا".

وتابع: "قدمنا مباراة رائعة أمام أستون فيلا، فعلنا كل شيء على المستوى الدفاعي والهجومي، كذلك أليسون كان رائعًا، كانت ليلة ممتازة لنا وللجماهير".

واختتم بالحديث عن إصابة أرنولد: "أعتقد أنها في عضلات الفخذ، لكنها ليست خطيرة، وقد يعود قريبًا".

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق 3 انتصارات والتعادل في الجولة الأولى ضد تشيلسي.