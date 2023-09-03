هل القصيدة عند الشاعر نزار قباني أهم من الحبيبة أم لا ؟ «٢»

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 08:17 م

بعد عبارته بنبرته الشاميه: تعال أنا منتظرك غدًا.. كان الموعد فى الثامنة مساء اليوم التالى.. شكرته بكل كلمات التقدير والعرفان وبدأت ابحث عن دواوين شعره التى لم اقرأها وما كتب عنه من دراسات... ذهبت فورا إلى مكتبة مشهورة فى ميدان "طلعت حرب "بوسط البلد وصاحبها يعتبر من أبرز ناشري الكتب فى مصر وسألته عن مؤلفات نزار قباني أكبر شاعر عربى.. فى هذه المكتبة وجدت الكثير من أشعاره ودراسات عنه وقد اندهش صاحب المكتبة عندما عرف برغبتي فى شرائها كلها.. سألنى بخبرته فى بيع الكتب هل أنت تعد لدراسة عليا فى شعر نزار قباني؟

كانت إجابتى سببا أكبر لدهشته عندما قلت له: أنا أريد اقترب أكثر من فكر هذا الشاعر الكبير الذى أشتهر "برئيس جمهورية شعر الحب الأوحد"، وكتب شعرًا عن المرأة والحب بلغة شعرية بسيطة كما هى فى بساطة أحاديث الناس.. لم أضيع لحظة واحدة فى قراءة ما حصلت عليه وحفظت كثيرا من أشعاره.

قبل الموعد المحدد كنت أنا ومصور المجلة قد تجاوزنا بوابه فندق "هيلتون النيل" وبمجرد سؤالى مسئول الاستقبال عن رقم الغرفه فوجئت بفتاه جميلة جدا رشيقة وأنيقة ترتدي ينوفيورم الفندق تسألني عن اسمى وبمجرد أن اخبرتها ضحكت وطلبت منى أن اتبعها.. قالت لى ان من أسعد لحظات حياتها هى الدقائق البسيطة التى تصطحب فيها زوار الشاعر الرقيق وتقابله وجها لوجه..

كوريدور الدور الذى يقع فيه جناح الشاعر الكبير مملوء ببوكيهات الورود ذات الألوان المبهجة وعطر الزهور يفوح فى جنباته برائحة جميلة جدا كأنه مهرجان إحتفال بوجود اعظم شاعر زرع بذور الحب فى ارجاء الوطن العربي..بشوشا ضاحكا أستقبلنى وهو مشرق الوجه وابسامته لاتفارق شفتيه.. عشت معه ثلاث ساعات ولم اكن وحدى فى حواره معه كان يشاركنى النيل وينافسنى فيه فالشاعر يحدثنى ويحدثه ويجيب لى على سؤال ويجيبه على الف سؤال.

الحوار مع هذا الشاعر المبدع كان بمثابه حفلة عشناها نحن الثلاثة.. النيل الساحر ونزار الشاعر وانا.. عشنا فرحة ونشوة فى أرق واحلى كلمات مثل قصائد شعره.

فى أول سؤال تعمدت أن أسأله قلت له رغم انك من مواليد (٢١مارس) أى من مواليد الربيع فانك تحب الخريف.. ضحك وهو يقول لى هذا صحيح...أنا أكره الربيع.. أكره الأشياء الواضحة جدا.. وأيضا أكره الاشياء الغامضة جدا.. لكن الخريف حزين.. ويحمل معانى عميقة جدا.. الخريف شجرة تخلت عن اثوابها ورمت كل ما تلبسه على الأرض..ألوانها صفراء وذهبى يميل للأحمر.. هذه الشجرة تحكى قصة حياتها وخيبه أملها.. الخريف هو الفصل الأعمق.

قلت له هل معنى هذا أنك تميل للحزن؟.. سكت لحظة ثم قال لى اسمع..الفرح سطحى.. يمر سريعا..عاقر..لا يحب إلا نفسه.. أنانى.. عندما أكون فرحانا لا أحب أن يشاركنى أحد.. لكن عندما اكون حزينا وفى حالة مأساوية أريد أن تعرف الدنيا ذلك.. ثم تاريخيا الفرح لم يعط شيئا للآداب والفنون العالمية.. أما التراجيديات العالمية روائية أو شعرية او مسرحية كان مصدرها الحزن أو الجنون.. حزن الشاعر الفرنسى مثلا "لا مارتين".. يقصد الفونس دي لامارتين الشاعر الفرنسى والذى يُعدّ أحد أكبر شعراء المدرسة الرومانسية الفرنسية.. ومن أشهر أعماله «تأملات شعرية»، و«جوسلين»، و«سقوط ملاك». ومن أشهر قصائده قصيدة البحيرة.

وأيضا الشاعر "دى موسيه"، ويقصد ألفريد دي موسيه وهو واحدٌ من أهمِّ أدباءِ فرنسا الذينَ حقَّقتْ كتاباتُهم شهرةً طاغيةً في القرنِ التاسعَ عشَر، وأحدُ أهمِّ الشعراءِ الذينَ تمرَّدُوا على المذهبِ الكلاسيكيِّ في حِقْبتِه، وتبنَّوْا المذهبَ الرومانسيَّ والدعوةَ إلى الحرية

والشعر العربى أيضا.."قيس بن الملوح " "كثير وعزة " كل الروايات العالمية عصبها الالم وليس الفرح..

قلت له إذن انت تؤكد قولك أن الحب يحتاج دوما إلى حفلة احتراق أعصاب"؟

بإذن الله الأسبوع القادم أكمل لك حوارى مع أكبر شاعر عربى كتب شعرا فريداعن المرأة والحب