بيرسي تاو يغادر معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب جنوب إفريقيا

غادر الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا اليوم الأحد، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده جنوب إفريقيا خلال فترة التوقف الدولية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أرسل خطابا رسميا للأهلي لاستدعاء بيرسي تاو للقائمة النهائية خلال فترة التوقف الدولي.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.