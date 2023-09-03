انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئات استعدادا لتصفيات كأس العالم

انطلق اليوم الأحد معسكر منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما بالإسكندرية، استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، بمشاركة 23 لاعبة.

ويخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام نظيره المغربى يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات كلا من ، محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدربا حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د إيمان كمال طبيب المنتخب، ود ميريت مونيس أخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب ،أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.