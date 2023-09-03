نيجيريا تنشر مئات المراكز لمد مظلة الحماية الاجتماعية بين مواطنيها

كشفت وزيرة الشئون الإنسانية في نيجيريا، بيتا إيدو، عن خطة لإنشاء مراكز إنسانية في جميع مناطق الحكومة المحلية البالغ عددها 774 في البلاد.

وذكرت وزيرة الشئون الإنسانية في نيجيريا في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية اليوم أن المراكز الإنسانية تستهدف القضاء على الفقر في نيجيريا، موضحة أن المراكز تنشر السلع المحلية، والتي سيتم بيعها بأسعار أرخص للمواطنين.

وقالت إنه سيتم إرسال فرق مراقبة للوقوف على العمل في المراكز الإنسانية وتتبع سير العمل والتأكد من وصول المخصصات الغذائية للمواطنين المستحقين.

وأكدت على ضرورة التخفيف من حدة الفقر من خلال خلق فرص العمل، وإرسال التحويلات النقدية إلى الفئات المستحقة، وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الأعمال التجارية.