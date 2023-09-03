بمشاركة عمر مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع كولن 1/1 في الدوري الألماني

تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه كولن بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب دوتش بنك بارك، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وسجل فلوريان كاينز هدف كولن في مرمى آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، وتعادل نيلز نكونكو لفريق فرانكفورت في الدقيقة 87.

وقاد المصري عمر مرموش، هجوم آينتراخت فرانكفورت من بداية المباراة وحتي الدقيقة 67.

ويملك آينتراخت فرانكفورت، في رصيده 5 نقاط في الدوري الألماني، جمعها من انتصاره على دارمشتاد، بهدف دون رد، وتعادل مع ماينز، بهدف لمثله، والتعادل أمام كولن.

ويملك كولن، في رصيده نقطة واحدة، بعد خسارتين أمام بوروسيا دورتموند، بهدف دون رد، وأمام فولفسبورج، بهدفين لهدف، والتعادل مع فرانكفورت.

ويسير عمر مرموش، بشكل جيد للغاية مع فريقه الجديد آينتراخت فرانكفورت، منذ انضمامه لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.