الأهلي يعلن تجديد عقد عبدالرحمن حميد لمدة 4 مواسم

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن تجديد عقد عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد لمدة 4 سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي لكرة اليد عبر "فيس بوك"، صور للحارس برفقة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي وهو يوقع على العقود، وقالت: ان النادي جدد عقد عبدالرحمن حميد لمدة 4 مواسم.

وكان حميد قد كشف في يوليو الماضي عن تجديد تعاقده مع ناديه، عبر تصريحاته انه جدد عقده مع الأهلي لمدة 4 مواسم حتى 2027 وانه تم أبلاغه من إدارة الأهلي بتجديد العقد كما تم الاتفاق قبل الإصابة.

وتعرض حميد للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك

التي انتهت بفوز الأهلي 27-25 وتأهله إلى النهائي.

ونجح الأهلي في تحقيق الثنائية المحلية بعد التتويج بالكأس على حساب سبورتنج بنتيجة 32-30 وجمع الأهلي الثنائية المحلية للمرة الأولى منذ 2014، كما توج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك، وخسر نهائي كأس الكؤوس الإفريقية أمام الفريق الأبيض.