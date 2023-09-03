ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يعلن تجديد عقد عبدالرحمن حميد لمدة 4 مواسم

تجديد عقد عبدالرحمن
تجديد عقد عبدالرحمن حميد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن تجديد عقد عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد لمدة 4 سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي لكرة اليد عبر "فيس بوك"، صور للحارس برفقة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي وهو يوقع على العقود، وقالت: ان النادي جدد عقد عبدالرحمن حميد لمدة 4 مواسم. 

وكان حميد قد كشف في يوليو الماضي عن تجديد تعاقده مع ناديه، عبر تصريحاته  انه جدد عقده مع الأهلي لمدة 4 مواسم حتى 2027 وانه تم أبلاغه من  إدارة الأهلي بتجديد العقد كما تم الاتفاق قبل الإصابة.

وتعرض حميد للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك
التي انتهت بفوز الأهلي 27-25 وتأهله إلى النهائي.

ونجح الأهلي في تحقيق الثنائية المحلية بعد التتويج بالكأس على حساب سبورتنج بنتيجة 32-30 وجمع الأهلي الثنائية المحلية للمرة الأولى منذ 2014، كما توج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك، وخسر نهائي كأس الكؤوس الإفريقية أمام الفريق الأبيض.

عبدالرحمن حميد فريق يد الأهلي خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي
ads