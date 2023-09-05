كولر يرفع «الراية البيضاء» فى صفقة المهاجم الأجنبى

استسلم السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى للأمر الواقع فى ملف المهاجم الأجنبى، بعدما أصبح التعاقد مع لاعب سوبر يقود خط هجوم الفريق الأحمر مع بداية الموسم الجديد «شبه مستحيل» رغم الوعود الكبيرة التى أعلنت عنها إدارة القلعة الحمراء فى الفترة الأخيرة حول صفقة المهاجم الأجنبى.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت أكثر من جلسة بين محمود الخطيب رئيس الأهلى ومارسيل كولر المدير الفنى فى معسكر النمسا تحدث فيها المدير الفنى عن أهمية التعاقد مع مهاجم أجنبى، ولكن رئيس القلعة الحمراء أن النادى دخل فى مفاوضات مع أكثر من لاعب مميز، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب السقف المالى لأن النادى رصد مبلغا ماليا محددا للتعاقد مع مهاجم أجنبى.

وكشف مصدر بالأهلى لـ«البوابة» أن الخطيب أقنع مارسيل كولر بالصبر حتى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، وأن النادى أنهى صفقة البرازيلى سوزا واللاعب سيكون متواجدا فى القلعة الحمراء بنهاية عقده مع الفريق الكورى الجنوبى، خاصة أن «سوزا» يعتبر الخيار الأول للسويسرى كولر وكان قريبا من التواجد فى الأهلى خلال «الميركاتو الصيفى» لولا رفض إدارة ناديه فى اللحظات الأخيرة اتمام الصفقة.

فى سياق مختلف، كشف مصدر بالأهلى أن إدارة النادى تدرس الانسحاب من بطولة كأس السوبر الجديدة «النخبة» بنظامها الجديد والتى يشارك فيها 4 أندية بدلا من إقامة البطولة بين بطل الدورى وبطل الكأس كما هو المتبع فى كل موسم.

وقال المصدر لـ«البوابة»، إن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رد على خطاب الأهلى أن بطولة كأس النخبة هى نفس بطولة السوبر ولكن تم تغيير نظامها لتقام من 4 أندية بدلا من فريقين وفقا للعقود التى تم توقيعها من مجلس أبو ظبى راعى ومنظم البطولة التى تستضيفها الإمارات.

وأضاف المصدر، أن النادى الأهلى أعرب عن غضبه واستيائه بسبب قرار مجلس الجبلاية بشأن البطولة ومجاملة فريق بعينه للمشاركة فى البطولة رغم عدم أحقيته.

وشدد المصدر، على أن النادى الأهلى يدرس بجدية الانسحاب من كأس النخبة للرد على تعنت اتحاد الكرة بتطبيق النظام الجديد للبطولة بمشاركة 4 أندية، بالإضافة لعدم وجود نظام أو لائحة خاصة بالبطولة.

وأكد المصدر، أن اتحاد الكرة أصبح فى موقف صعب وهناك اتجاه لتأجيل السوبر المصرى «كأس النخبة» المقرر إقامتها فى شهر أكتوبر لتقام فى ديسمبر المقبل على أمل حل الأزمة مع النادى الأهلى.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى معسكر الإعداد الخارجى فى النمسا غدا الأربعاء، وتعود بعثة الفريق إلى القاهرة خلال ساعات لاستكمال استعداداته لضربة البداية فى الموسم الجديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى يوم 15 سبتمبر الجارى فى السعودية.

ويحصل الفريق على راحة لمدة يومين بعدها يعود اللاعبون للتدريبات على ملعب «التتش» ثم يخوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم 11 سبتمبر وفقا للبرنامج الذى وضعه المدير الفنى للفريق فى فترة الإعداد.