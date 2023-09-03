حماقى يشارك جمهوره بفيديو من حفل قرطاج

نشر الفنان محمد حماقى عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لكواليس حفله بمهرجان قرطاج بدولة تونس.

وظهر من خلال الفيديو وهو فى مراحل صعود المسرح، ومشاركته الجماهير الغناء وتسجيل كل لحظات تفاعل الجماهير مع كل لحظات الحفل.

https://www.instagram.com/reel/Cwu3G9OouBf/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق حماقى على الفيديو "حفلة قرطاج بصوتكم"، وقام حماقى بالغناء مع الجمهور بدون موسيقى، فى لحظات رائعة مع جمهور تونس.

يذكر أن الفنان محمد حماقى قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، بطرحه أغنيته الجديدة "إيه السعاده دى"، على قناته على يوتيوب، وتجاوزت الأغنية المليون مشاهده فى خلال ساعات من طرحها.

الأغنية كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمين نبيل.