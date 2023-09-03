بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، بالكيلو 104 بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الصحراوي الكيلو 104 بوادي النطرون ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة كل من "إبراهيم.م.س، 40 عامًا، أحمد.ال.م، زياد.م.ك 13 عامًا، عمار.هـ.ال، 16 عامًا، محمد.ا.ح ، 19 عامًا، عامر.أ.غ، 17 عامًا، أحمد.ع.ي، 18 عامًا"، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.