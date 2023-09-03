مصدر لـ"البوابة نيوز": شرطين للتصويت في انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر

تقام انتخابات نادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، وستكون انتخابات شرسة خاصة بعد رحيل مجلس مرتضي منصور مؤخرا، وخوض حسين لبيب وأحمد سليمان السباق على منصب الرئيس.
وأكد مصدر داخل النادي لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن شروط التصويت في انتخابات الزمالك المقبلة أن يكون عضو الجمعية العمومية مسددا للاشتراك السنوي لعام 2022-2023 وبخلاف ذلك لن يحق له المشاركة في الانتخابات.
وأضاف: والشرط الثاني أن يكون العضو الذى سيقوم بالتصويت والمشاركة في الانتخابات قد مضت على عضويته العاملة سنة على الأقل وايضا بخلاف ذلك لن يحق له المشاركة.
ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك البنود التالية:
- التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق.
- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.
- النظر في تقرير مراقب الحسابات.
- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.
- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
- النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.
- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
- ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة يوم 20 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.
- التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي.
- في تمام الساعة السابعة مساء يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات.