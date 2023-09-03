مصدر لـ"البوابة نيوز": شرطين للتصويت في انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر

تقام انتخابات نادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، وستكون انتخابات شرسة خاصة بعد رحيل مجلس مرتضي منصور مؤخرا، وخوض حسين لبيب وأحمد سليمان السباق على منصب الرئيس.

وأكد مصدر داخل النادي لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن شروط التصويت في انتخابات الزمالك المقبلة أن يكون عضو الجمعية العمومية مسددا للاشتراك السنوي لعام 2022-2023 وبخلاف ذلك لن يحق له المشاركة في الانتخابات.

وأضاف: والشرط الثاني أن يكون العضو الذى سيقوم بالتصويت والمشاركة في الانتخابات قد مضت على عضويته العاملة سنة على الأقل وايضا بخلاف ذلك لن يحق له المشاركة.

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك البنود التالية: