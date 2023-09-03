تهشم بالجمجمة.. النيابة تناظر جثة عامل لقي مصرعه من أعلى عقار بالمطرية

كشفت مناظرة نيابة المطرية لجثة عامل لقي مصرعه، من أعلي عقار بمنطقة المطرية، أن المجني عليه يبلغ من العمر 40 سنة ويرتدي كامل ملابسه وتوفي نتيجة إصابته بتهشم وكسر في عظام الجمجمة ونزيف حاد نتيجة سقوطه من اعلي عقار.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرع إجراء التحريات.

أقدم عامل على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة المطرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل يرتدى كامل ملابسه مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ودلت التحريات على أن المتوفى تشاجر مع زوجته وألقى بنفسه من الطابق الرابع وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل الطالبة لمعرفة ملابسات الحادث.