"الاستعداد للمجيء الثاني" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح اليوم، كلمة القس مرقس برتي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسيْن يوحنا المعمدان وبولس الرسول بمنطقة عين شمس الغربية، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الرابع من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "علامات نهاية الزمان" في إنجيل مرقس الإصحاح الثالث عشر، وأشار إلى أهمية الاستعداد للأبدية بالاقتراب من أسرار الكنيسة والمداومة على التوبة والاعتراف والتناول من الأسرار المقدسة، "وَإِنَّمَا نِهَايَةُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِ اقْتَرَبَتْ، فَتَعَقَّلُوا وَاصْحُوا لِلصَّلَوَاتِ" (١ بط ٤: ٧).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.