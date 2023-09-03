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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"الاستعداد للمجيء الثاني" في عظة الأحد على قناة ON

القس مرقس برتي
القس مرقس برتي
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أذيعت، صباح اليوم، كلمة القس مرقس برتي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسيْن يوحنا المعمدان وبولس الرسول بمنطقة عين شمس الغربية، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الرابع من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "علامات نهاية الزمان" في إنجيل مرقس الإصحاح الثالث عشر، وأشار إلى أهمية الاستعداد للأبدية بالاقتراب من أسرار الكنيسة والمداومة على التوبة والاعتراف والتناول من الأسرار المقدسة، "وَإِنَّمَا نِهَايَةُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِ اقْتَرَبَتْ، فَتَعَقَّلُوا وَاصْحُوا لِلصَّلَوَاتِ" (١ بط ٤: ٧).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

القس مرقس برتي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسي ن يوحنا المعمدان وبولس الرسول عين شمس الغربية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عظة الأحد الأسبوعية علامات نهاية الزمان
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