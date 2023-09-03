ألكسندر ديل فال يكتب: وقائع الحرب الروسية الغربية (2)

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 05:41 م

نواصل هذا الأسبوع سلسلة المقالات المخصصة حول أسباب وقضايا الحرب فى أوكرانيا، وأبعادها الاستراتيجية والجيو اقتصادية والأيديولوجية والسياسية العالمية.. وهى فرصة لفهم هذا الصراع الرهيب ليس من خلال الأخبار المباشرة التى تتناولها القنوات الإخبارية بشكل مستمر ودون سابق إنذار، ولكن من خلال نظرة تحليلية جامعة.

استراتيجية أمريكية ناجحة

لقد أتت استراتيجية التدخل وتأجيج النزاع الروسى الأوكرانى بين عامى ٢٠٠٥ و٢٠١٤ بثمارها بأثر رجعى بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الأكثر معاداة لروسيا والأطلسيين. كما أنها جعلت من الممكن ضرب عصفورين بحجر واحد: أولًا من خلال التسبب فى فقدان روسيا السيطرة على منطقة استراتيجية تابعة لإمبراطوريتها السابقة، والتى كان المقصود منها أن تكون بمثابة كبش ضارب وموقع استيطانى مؤيد لأمريكا والأطلنطى على بعد دقائق من روسيا، وثانيًا، من خلال التسوية - فى أعقاب حرب لم تفعل واشنطن وبروكسل ولندن شيئًا لمنعها وربما حتى تشجيعها - على تأمين خطوط أنابيب الغاز التى تنقل الغاز الروسى إلى أوروبا الغربية والتى عززت اعتماد الاتحاد الأوروبى على روسيا ومن ثم الاستقلال الجغرافى الاقتصادى والطاقة والصناعة لأوروبا على حساب الولايات المتحدة وشركات الغاز الصخرى والنفط والأسلحة التابعة لها. ومن هنا يأتى عداء الإدارات الأمريكية المختلفة (أوباما، وترامب، وبايدن) تجاه خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ١ و٢ (حتى لو قبلها بايدن فى أقصى الظروف فى ظل ظروف قبل وقت قصير من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وربما أكثر فى الإطار) من خدعة الحرب الماهرة للغاية لإيقاع الكرملين فى فخ والخداع فى نقطة ضعف ناجمة عن الضعف الحقيقى للولايات المتحدة فى عهد بايدن) والتى جعلت من الممكن إمداد ألمانيا وأوروبا مع التحايل على أوكرانيا (“إشكالية» منذ عام ٢٠١٤). بفضل الطريق الشمالى (بحر البلطيق، وحتى خرائط خطوط أنابيب الغاز الأوراسية).

ومع ذلك، لم يتم دعم هذا المشروع إلا جزئيًا وفى ظل ظروف أو قيود مالية وتنظيمية من قبل الاتحاد الأوروبى (خاصة نورد ستريم ٢) - وهو نفسه تحت ضغط داخلي من بولندا ودول البلطيق، وخارجيًا من الولايات المتحدة.

لقد خدم نورد ستريم ١ و٢ مصالح الصناعة الألمانية والأوروبية بشكل جيد للغاية؛ حيث كان الغاز الرخيص والبيئى القادم مباشرة من روسيا عبر خط أنابيب الغاز أفضل أصول القدرة التنافسية، كما أضر بالاستراتيجية رقم واحد. حتمية الأنجلوسكسونيين فى أوراسيا تمت صياغتها فى جميع الكتب الجيوسياسية الإنجليزية والأمريكية: منع أى «وحدة وتلاحم» أوروبى روسى أو ألمانى روسى من شأنه أن يتسبب فى فقدان الإمبراطوريات الأنجلو أمريكية هيمنتها فى أوروبا، الأمر الذى ينطوى على الانقسام بين القارات والانقسام. - إدامة عدم تجانسها. وقد تم الآن تحطيم هذا الأصل المهم للصناعة الأوروبية الألمانية بسبب العقوبات المناهضة لروسيا، مما يعود بالنفع الأكبر على الولايات المتحدة (الغاز والنفط الصخري) والصينية (الألواح الشمسية الكهروضوئية، والبطاريات، والأتربة النادرة، والسيارات الكهربائية).

فى هذا الصدد، ليس لدى مجتمع الاستخبارات، فى فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا، شك كبير فى أن انفجار خطى أنابيب الغاز الأوروبى الروسى نورد ستريم الأول والثانى فى بحر البلطيق فى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢، كان على الأرجح مدبرًا أو تم التعاقد عليه من الباطن. من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، حتى لو لم يكن هناك دليل رسمى يشهد على هذه النظرية أو نقيضها (المسئولية الروسية أو التخريب الطوعى للعلم الكاذب)، مع العلم أنه لم يتمكن أى تحقيق رسمى حتى الآن من تحديد الجانى رسميًا. وسنعود إلى هذا الحدث لاحقًا فى الفصل الخاص بخطوط أنابيب الطاقة والغاز.

أهداف الحروب على الجانبين

عندما نتذكر نشأة الصراع الداخلى الأوكرانى الذى أججه الغربيون والروس، فإن الاتجاهات الثقيلة والمتغيرات المعاصرة متحدة بما يكفى لفهم الحرب بين الدول الروسية الأوكرانية التى بدأت فى فبراير ٢٠٢٢، فضلًا عن المواجهة الزلزالية للغاية بين كل يوم فى أقل من عام. والطريقة الأقل غير المباشرة (حتى لو تم الحفاظ على الأشكال لتجنب نهاية العالم النووية) هى روسيا والغرب من خلال التدخل فى أوكرانيا. وكانت الحرب المباشرة بين الجارتين متوقعة لفترة طويلة كما أن علامات التحذير على طول الحدود تبدأ بشكل لا لبس فيه فى وقت مبكر من أواخر مارس ٢٠٢١، أى قبل عام تقريبًا، عندما حشد الاتحاد الروسى عشرات الآلاف من القوات فى المناطق الروسية المجاورة وفى شبه جزيرة القرم (التى ألحقتها موسكو فى عام ٢٠١٤)، فى حين أن القوات الأوكرانية كان الأنجلوسكسونيون، الذين تم إعدادهم ودعمهم بشكل جيد للغاية من قبل الأنجلوسكسونيين منذ عام ٢٠١٦، يستعدون هم أنفسهم لهجوم لاستعادة دونباس، حيث تم رفض وضع الحكم الذاتى المقترح فى اتفاقيات مينسك تمامًا من قبل كييف ورعاتها الغربيين.



وكشف العديد من الخبراء الروس المطلعين على الوضع، مثل المتخصص فى شئون الدفاع والصحفى المعارض بافل فيلجنهاور، عن خطط حربية روسية مزعومة، وكشفوا أن موسكو كانت تستعد لحرب كبرى تنطلق عبر اختراقين كبيرين من بيلغورود، باتجاه الجنوب، ومن شبه جزيرة القرم. باتجاه الشمال بهدف كماشة الجزء الأكبر من الجيش الأوكرانى المتواجد فى الجزء الشرقى من البلاد. وكان الهدف هو تدميرها وفرض حل مناسب للمصالح الروسية. على الجانب الأوكرانى، كانت هناك رغبة على النقيض من ذلك فى إعادة إنتاج السيناريو الأذربيجانى، لاستعادة المناطق الناطقة بالروسية المتمردة فى الشرق عسكريًا، حيث توقعت أوكرانيا أن روسيا لن تجرؤ على التدخل مباشرة فى دونباس، مع العلم أن استقلال هذه المناطق ولم تعترف السلطات الروسية نفسها بالجمهوريات التى أعلنت نفسها قط (مثل جمهورية ناجورنو كاراباخ)، التى اعتمدت على تسوية دبلوماسية للقضية حتى نهاية عام ٢٠٢١. وكانت أوكرانيا والغرب يعولان على حقيقة أن التهديد إن العقوبات الشديدة التى يفرضها الغرب على روسيا فى حالة الحرب من شأنها أن تثنى موسكو عن التحرك. لم يكن الأمر كذلك، وأعلنت تحركات القوات على جانبى الحدود الروسية الأوكرانية اعتبارًا من ربيع عام ٢٠٢١ عن حتمية حرب شديدة الحدة بين الدول.

فى الواقع، لا يمكن لأى محلل متخصص أن يستبعد خطر الحرب الوشيك. وهناك دليل آخر لم يكن خاطئا: لقد تم تجديد الجيش الأوكرانى إلى حد كبير: فى عام ٢٠١٤، لم يكن بإمكانه سوى نشر ٦٠٠٠ جندى جاهز للقتال، بينما عشية الغزو الروسى فى نهاية فبراير ٢٠٢٢، كان لديه عشرات الآلاف من الجنود بشكل جيد.. تم تدريبهم على يد مدربين أمريكيين وكنديين موجودين فى أوكرانيا كجزء من اتفاقيات التعاون العسكرى. ولذلك تمت زيادة ميزانية الجيش الأوكرانى وإعادة هيكلة القوات الوطنية. يتذكر عالم الجغرافيا السياسية فياتشيسلاف أفيوتسكى فى هذا الصدد أنه فى عام ٢٠٢٠، منح البنتاجون ٢٥٠ مليون دولار كمساعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. ومع ذلك، دحض الأوكرانيون رسميًا الشائعات حول النوايا الحربية، حتى أنهم أنكروا تحذيرات وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض فى أوائل عام ٢٠٢٢. وأصر الرئيس زيلينسكى على أنه يسعى إلى حل دبلوماسى، واقترح حتى عقد اجتماع شخصى جديد فى منطقة دونباس الأوكرانية. مع بوتين؛ هل كانت هذه خدعة حرب أوكرانية، أم أنها إشارة إلى أن روسيا أعلنت الحرب بالتأكيد ولكن «استفزازها» من قبل الولايات المتحدة الراغبة فى تسليمها إلى «آخر أوكرانى» بهدف إضعاف روسيا؟ الوقت وحده هو الذى سيخبرنا ("متلازمة بيرل هاربور").

حلف الناتو والحرب الباردة الجديدة

وكان السيناريو الأكثر ترجيحًا، قبل الغزو الروسى، هو أن تتمكن أوكرانيا فى نهاية المطاف من الاندماج فى عضوية حلف شمال الأطلسى، فتصبح على نحو متزايد متعاطفة مع قضيتها، وتستفيد الأخيرة من هذه الذريعة الدفاعية. «الخارج القريب لروسيا». وبالتالى فإن هذا قد يمنح أوكرانيا إمكانية استعادة أراضيها المتنازع عليها عسكريًا ذات يوم، أو على الأقل فرض يد روسيا فى المفاوضات. ومع ذلك، لم يكن بوسع موسكو أبدًا أن تقبل هذا النوع من السيناريوهات المتمثلة فى التعدى الكبير على منطقتها. دعونا نتذكر أنه فى يونيو ٢٠١٧، اعتمد البرلمان الأوكرانى قانونًا أصبحت بموجبه عضوية الناتو مرة أخرى «هدفًا استراتيجيًا للسياسة الخارجية والأمنية للبلاد». وقد تم تحديد هذا الهدف على شكل تعديل فى الدستور الأوكرانى الذى دخل حيز التنفيذ فى عام ٢٠١٩.

وفى الوقت نفسه، نتذكر مزايدات أندريه ميلنيك، السفير الأوكرانى السابق لدى ألمانيا، الذى قال لإذاعة دويتشلاندفونك الألمانية: «لا يمكننا البقاء إلى أجل غير مسمى فى غرفة الانتظار للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى. فإما أن نكون جزءًا من تحالف مثل حلف شمال الأطلسى، أو أن أمامنا خيارًا واحدًا فقط، وهو تسليح أنفسنا، وربما التفكير فى الوضع النووى.»... بالنسبة له، كما هو الحال بالنسبة للعديد من القادة القوميين الأوكرانيين، كانت العضوية فى الناتو أمرًا بالغ الأهمية. ومن الأهمية بمكان أنه فى حالة الرفض، كما حدث فى عام ٢٠٠٨ (بسبب الحصار الفرنسى الألماني)، يمكن لكييف «أن تلجأ بعد ذلك إلى حل آخر»، ولا سيما حيازة ترسانة عسكرية نووية... دعونا نتذكر بشكل عابر أن أوكرانيا كانت ذات يوم ثالث قوة نووية فى العالم (١٧٠٠ رأس حربي)، وبعد استقلالها، ادعت كييف ملكيتها، وذهبت إلى حد رفض بروتوكول لشبونة (٢٣ مايو ١٩٩٢) الذى وقعته الولايات المتحدة وأربعة من الاتحاد السوفيتى السابق. الجمهوريات، اعترفت بروسيا باعتبارها الوريث الوحيد لترسانة الاتحاد السوفيتى.

وفى الحقيقة، أدى هذا الطلب الذى لم يتم تلبيته إلى «مذكرة بودابست» الشهيرة، التى تم التوقيع عليها فى عام ١٩٩٤، والتى بموجبها حصلت أوكرانيا، بموافقتها على التخلص من الترسانة السوفيتية والانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووى، على روسيا والولايات المتحدة والولايات المتحدة. المملكة وفرنسا «ضمانات» على أمنها. ومن الجانب الروسى، فإن عدم عضوية أوكرانيا فى حلف شمال الأطلسى وبالتالى حيادها ـ؛ والتخلى عن الطاقة النووية العسكرية؛ ثم كان الحفاظ على القاعدة العسكرية البحرية الروسية فى شبه جزيرة القرم (سيفاستوبول)، بمثابة شروط رسمية وغير رسمية للاستقلال الفعلى للجمهورية السوفيتية السابقة، وهو الأمر الذى كانت السلطة فى كييف تعرفه جيدًا. ومع ذلك، فإن الشبح الرباعى المتمثل فى أوكرانيا العضو المستقبلى فى حلف شمال الأطلسي؛ حامل محتمل للنيران النووية على المدى المتوسط؛ فى عملية تحسين جيشها بمساعدة غربية بهدف استعادة دونباس وشبه جزيرة القرم من الروس، مع شبح خسارة الجيش الروسى لقاعدته العسكرية البحرية فى شبه جزيرة القرم، لا يمكن إلا أن يثير غضب القادة الروس ويغضبهم ليس فقط فلاديمير بوتين، ولكن أيضًا جيشه والصقور والسيلوفيكيين والأحزاب القومية (اليسار الشيوعى أو اليمين المتطرف). وانتقد الصقور، العسكريون والمدنيون، بوتين منذ ٢٠٠١٤-٢٠١٥ لعدم قيامه بالإطاحة بالنظام المناهض لروسيا فى كييف عندما كان الأمر لا يزال سهلًا، أى قبل أن تفعل المساعدات العسكرية الغربية المتزايدة القليل لإعادة التوازن شيئًا فشيئًا إلى ميزان القوى. القوة بين الجيش الروسى والجيش الأوكرانى. من المؤكد أن زيلينسكى لم يعد إطلاق برنامج نووى عسكرى ولم يعد رسميًا بالقيام بذلك، ولكن مع إدراج انضمام بلاده إلى الناتو فى الدستور الأوكرانى، فإن هذه «الأشباح» الحقيقية إلى حد ما لديها حقيقة مفادها أن الحرب مع أوكرانيا وحتى مع وكان الغرب (الناتو)، بشكل مباشر أو غير مباشر، أمرًا لا مفر منه.



والأسوأ من ذلك، ودليل على الوصول إلى «نقطة اللاعودة» فى العلاقات الروسية الغربية، التى ذكرتها المتحدثة باسم روسيا ماريا زاخاروفا فى مارس ٢٠٢٢، الإنذار الروسى الذى صاغته روسيا رسميًا فى ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ فى خطاب الولايات المتحدة. وبالتالى فإن حلف شمال الأطلسى، قبل بضعة أشهر فقط من الغزو الروسى لأوكرانيا، كان أيضًا مثل الرفض الروسى لتمديد حلف شمال الأطلسى نحو الشرق ليشمل الغربيين، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق من وجهة النظر الأوروبية الأمريكية. لقد كان بمثابة تهديد حقيقى بالحرب فى حالة رفض إعطاء «ضمانات أمنية» لروسيا... وأضيف إلى ذلك، على الجانب الروسى، سبب الحرب المتمثل فى استئناف القصف الأوكرانى على السكان الأوكرانيين الروس. (التى تسببت فى مقتل ما بين ١٠.٠٠٠ إلى ١١.٠٠٠ من الأوكرانيين المناهضين لكييف، معظمهم بعد الميدان الأوروبى مباشرة)، والتى استؤنفت بقوة قبل أسابيع قليلة من غزو أوكرانيا عندما كانت القوات الأوكرانية تستعد لتنفيذ هجوم واسع النطاق فى دونباس. وبدعم أنجلو أمريكى وكندى قوى للغاية، لطرد القوات الموالية لروسيا من هناك، وهو ما لا يستطيع الكرملين قبوله على الإطلاق بما فى ذلك لأسباب سياسية داخلية.

والحقيقة (التى يتم تجاهلها غالبا فى الغرب) أن مسألة «الإخوة الروس المتواجدين فى » أوكرانيا، و«المضطهدين» من قبل الدول السوفيتية السابقة الانتقامية (دول البلطيق وأوكرانيا وجورجيا وغيرها)، يتم الدفاع عنها بحساسية شديدة داخل الغرب. وبالمناسبة، فإن الجماهير الروسية وليس فقط المؤيدين لبوتين وأيضا العديد من الخبراء فى الحياة السياسية الروسية، يعلمون أن سيد الكرملين يخاطر بخسارة شعبيته، بل وحتى سلطته، فى حالة نجاح الهجوم الأوكرانى فى دونباس.

وهذا الواقع، المعروف لدى الاستراتيجيين الغربيين، كان الدافع بشكل خاص إلى دفع البنتاجون ومركز الأبحاث الاستراتيجى التابع له، مؤسسة راند، إلى تحريض الأوكرانيين على رفض تطبيق اتفاقيات مينسك ومن ثم «تسهيل» التدخل الحربى فى روسيا من أجل محاصرة روسيا هناك وأيضا إثارة عقوبات مدمرة، وإسقاط الرئيس الروسى فى منطق زعزعة الاستقرار، وإضعاف، وتغيير النظام، بهدف بسط النظام الغربى فى آخر دولة «أوروبية بيضاء» معادية لواشنطن وإمبراطوريتها الاستهلاكية والعالم الأطلسى الأطلسى...

«الضمانات الأمنية الممنوحة لروسيا»

كان بوسع الصحافة الغربية أن تتحدث عن الأمر أكثر من ذلك بكثير، لأن الإنذار المزدوج الذى صاغته وزارة الخارجية الروسية فى ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ كان واضحًا بشأن خطر نشوب صراع مباشر بين الغرب والناتو وروسيا فى اقتراب القوات من دول الناتو من المناطق والحدود روسيا. ويبدو أن الإنذار النهائى، الذى تمت صياغته بطريقة مهذبة، فى شكل اتفاقيات مستقبلية سيتم التوقيع عليها بين خصوم الحرب الباردة السابقين، تم تقسيمه إلى اقتراح بشأن «معاهدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسى بشأن الضمانات الأمنية» و«اتفاق» بشأن تدابير ضمان أمن الاتحاد الروسى والدول الأعضاء فى منظمة حلف شمال الأطلسى [الناتو]».

فى الواقع، كانت جميع مكونات الحرب الحالية وخطر نشوب صراع عالمى بين الغرب وروسيا موجودة منذ سنوات: فقد أبلغت موسكو للتو الولايات المتحدة وحلفائها فى الناتو لتلبية المطالب الروسية على حساب خطر «حرب مستقبلية». ويمكن تجنب ذلك من خلال التفاوض الوحيد أو «إعادة التفاوض» على الترتيبات الأمنية فى أوراسيا. ولذلك دعا الروس القوى الأطلسية إلى «الاختيار بين أخذ ما نضعه على الطاولة على محمل الجد، أو مواجهة بديل عسكرى تقني». وطالب الإنذار الروسى «بإصلاح ما يلى من الناحية القانونية: التخلى عن أى توسيع لحلف شمال الأطلسى [باتجاه الشرق]، ووقف التعاون العسكرى مع دول ما بعد الاتحاد السوفيتى، وسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا، وانسحاب الناتو». القوات المسلحة إلى حدود عام ١٩٩٧». ودعا الإنذار الولايات المتحدة وروسيا إلى الالتزام بعدم نشر الأسلحة النووية فى الخارج، وسحب الأسلحة التى تم نشرها بالفعل، وإزالة البنية التحتية لنشر الأسلحة النووية خارج أراضيهما.

ونصت المادة ٤، على وجه الخصوص، على أن «الاتحاد الروسى وجميع المشاركين الذين كانوا، اعتبارًا من ٢٧ مايو ١٩٩٧، دولًا أعضاء فى منظمة حلف شمال الأطلسى، لن ينشروا قواتهم المسلحة وأسلحتهم على أراضى جميع الدول الأوروبية الأخرى». بالإضافة إلى القوات المتمركزة على هذا الإقليم بتاريخ ٢٧/٥/١٩٩٧. ومن المهم بشكل خاص لفهم الصراع الروسى الغربى فى أوكرانيا، أن المادة ٧ حددت أن «المشاركين، وهم الدول الأعضاء فى منظمة حلف شمال الأطلسى، ينبذون القيام بأى نشاط عسكرى على أراضى أوكرانيا، وكذلك الدول الأخرى فى الشرق». أوروبا وما وراء القوقاز وآسيا الوسطى. ويتعلق الإنذار بما مجموعه أربع عشرة دولة من أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان التى أصبحت أعضاء فى حلف شمال الأطلسى على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية. ومن الواضح أن بولندا ودول البلطيق هى الأكثر استهدافا «لأنه تم نشر قوات إضافية من حلف شمال الأطلسى هناك كما تقرر فى قمة الناتو فى وارسو عام ٢٠١٦». ملخص «يستبعد الطرفان نشر الأسلحة النووية خارج الأراضى الوطنية وإعادة الأسلحة التى تم نشرها بالفعل خارج الأراضى الوطنية إلى الأراضى الوطنية وقت دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.

من الواضح أن الإنذار الروسى الذى يطالب دول الناتو وحلف شمال الأطلسى والولايات المتحدة بالتخلى عن وجودها العسكرى والاستراتيجى فى أوروبا الشرقية كان غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للغرب. ربما كانت حسابات موسكو هى أنه من خلال المطالبة بالحد الأقصى وغير المقبول، كان من الممكن فى وقت لاحق إجراء مفاوضات وسطية من شأنها أن تضع حدًا للمصير الأطلسى لأوكرانيا وجورجيا ودول أخرى فى الاتحاد السوفييتى السابق ومنطقة البلقان التى لم تصبح أعضاء بعد. من الناتو. من خلال رغبته فى التفاوض على قدم المساواة مع رئيس الولايات المتحدة، أراد فلاديمير بوتين أن يثبت لناخبيه أن روسيا والكرملين معترف بهما على قدم المساواة من قبل واشنطن، لكنه ربما قلل من قدرة الغرب على تفضيل المخاطرة العامة. الصراع بدلا من الامتثال للمطالب الروسية. مرددًا خطاب فلاديمير بوتين الشهير، خلال الدورة ٤٣ لمؤتمر ميونيخ للأمن، فى ١٠ فبراير/شباط ٢٠٠٧، والذى هدد فيه الرئيس الروسى الغرب بصراع عالمى إذا استمر فى رغبته فى تجاوز الخط الأحمر باقتراح انضمام جورجيا وأوروبا. أوكرانيا إلى حلف الأطلسى.

وفى الحقيقة، ربما ارتكب سيد الكرملين خطأ الرهان بشكل مبالغ فيه على «جبن» الغربيين، وخاصة الأوروبيين الغربيين، ولكن أيضا على جو بايدن، الذى اعتبر ضعيفا عن طريق الخطأ، لأن التهديد فى ميونيخ (١٠ فبراير ٢٠٠٧) ساهم فى نهاية المطاف إلى وقوع الهجوم وبالتالى الصدام. وكان لذلك تأثير معاكس لما كان متوقعا: فقد استجاب الغرب بفتح أبواب حلف شمال الأطلسى أمام جورجيا وأوكرانيا فى ربيع عام ٢٠٠٨. ومن المؤكد أن هذا المنظور العدوانى المحتمل قد تم حظره مؤقتا من قبل فرنسا وألمانيا أثناء قمة حلف شمال الأطلسى فى بوخارست، بل وأجازه الرئيس الجورجى ميخائيل ساكاشفيلى يهاجم (على مسئوليته الخاصة) أوسيتيا الجنوبية فى ٨ أغسطس ٢٠٠٨... أدى هذا إلى التدخل العسكرى الروسى، بالفعل لدعم السكان الناطقين بالروسية الموالين لروسيا فى أوسيتيا وأبخازيا الذين تعرضوا للقصف من قبل روسيا. قوة مركزية مناهضة لروسيا ومؤيدة للغرب (الرئيس السابق ساكاشفيلي) بتشجيع من واشنطن، فضلًا عن الأزمة الخطيرة التى أعقبت وعارضت دول الناتو فى موسكو. على نحو مماثل، بعد الإنذار الروسى فى ديسمبر ٢٠٢١، لم يكتف الغرب بعدم الاستسلام للمطالب الروسية أو سحب القواعد العسكرية أو البطاريات الصاروخية والمضادة للصواريخ المتمركزة فى أوروبا الشرقية (بل إن حالات الصراع أكثر من امتداد حلف شمال الأطلسى نفسه)؛ لكن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وكندا كررت بعد ذلك دعمها لأوكرانيا من خلال منح مئات الملايين من الدولارات كمساعدات لجيشها.

ونستكمل الأسبوع المقبل.

معلومات عن الكاتب:

ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يواصل تحليله الشامل لوقائع الحرب بين روسيا والغرب، الذى بدأه الإثنين الماضى.