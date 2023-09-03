مجمع كهنة إيبارشية أبوقرقاص يعقد اجتماعه الدوري

عقد مجمع كهنة إيبارشية أبو قرقاص، للأقباط الأرثوذكس ، اجتماعه الدوري في دير الشهيد مار مينا بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.