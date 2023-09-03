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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مجمع كهنة إيبارشية أبوقرقاص يعقد اجتماعه الدوري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد مجمع كهنة إيبارشية أبو قرقاص، للأقباط الأرثوذكس ، اجتماعه الدوري في دير الشهيد مار مينا بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور  الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.
بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

مجمع كهنة إيبارشية أبو قرقاص الارثوذكس دير الشهيد مار مينا بقرية منهري الانبا فيلوباتير
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