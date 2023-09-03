مباحثات جزائرية أمريكية حول مستجدات الأوضاع في ظل أزمة النيجر

بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوشوا هاريس، مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي، لا سيما في سياق الأزمة التي تشهدها جمهورية النيجر.

جاء ذلك خلال استقبال مقرمان، اليوم بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، للمسئول الأمريكي الذي وصل إلى الجزائر في زيارة عمل تندرج في إطار الجولة التي يقوم بها في المنطقة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، تطرق الطرفان أيضا إلى العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الأمريكية، وذلك تحضيرا للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقدها شهر أكتوبر المقبل بواشنطن.