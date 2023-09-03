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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يتابع مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة الجمهورية

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، على حضور مباراة فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ أمام بيراميدز في بطولة الجمهورية. 

يأتي ذلك من أجل متابعة لاعبي فريق ٢٠٠٣ والوقوف على مستواهم خاصة أن العديد من عناصر هذا الفريق يتواجد بشكل شبة دائم مع الفريق الأول. 

ويلتقي فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٣  فريق بيراميدز على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للشباب.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد. 

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي.

خوان كارلوس أوسوريو الزمالك مدحت عبد الهادي بيراميدز
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