"الخيل فى أدب وتراث البادية" فعالية ثقافية باتحاد الكتاب

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 05:30 م

تنظم شعبة أدب البادية والتراث الشعبى باتحاد كتاب مصر، مساء اليوم الأحد الفعالية الثقافية لشهر سبتمبر 2023 بمسرح اتحاد الكتاب تحت عنوان "الخيل فى أدب وتراث البادية - عرب الطحاوية بالشرقية نموذجا"، تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادى رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

ويشارك في الفعالية الثقافية من أبناء البادية بالشرقية سعود الطحاوى الباحث فى تراث البادية والخيول العربية الأصيلة والعارف بصفات الخيل وقيمتها فى التراث والأدب والفن بحضور ومشاركة عضوى الشعبة الشاعرة والاذاعية أحلام أبونوارة مقرر الشعبة والكاتب الصحفى عبدالستار حتيتة عضو الشعبة والصحفى محمد خضير المنسق الإعلامى للشعبة وإبراهيم الجازوى المنسق الفنى للشعبة.

وقال الكاتب أبوالفتوح البرعصى رئيس الشعبة إن هذه الفعالية تأتي ضمن فاعليات شعبة أدب البادية والتراث وتتخللها أمسية شعرية يشارك فيها كوكبة من شعراء البادية الذين يقدمون قصائدهم حول "الخيل" وأهميتها لدى مجتمعات البادية والصحراء وذلك فى حضور العديد من أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب واللجان وشعراء الفصحى والعامية بالنقابة العامة لإتحاد الكتاب.

سيتم خلال الفعالية تكريم ضيف المنصة الباحث الطحاوى سعود ويتخلل الفعالية أمسية شعرية حول تراث وصفات الخيول العربية الأصيلة يشارك فيها العديد من أبناء قبائل البادية المصرية ومحبى الخيل وأدب وتراث البادية المصرية الحبيبة ويقدم الباحث الطحاوى سعود معلومات غاية فى الأهمية حول الخيل التى يعتز بتربيتها كل أبناء البادية.