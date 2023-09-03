الجيش الروسي يعلن تدمير منشآت وقود عسكرية أوكرانية وإسقاط 34 طائرة بدون طيار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي شن عدة غارات جوية باستخدام الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار على مناطق تمركز القوات الأوكرانية، ضمن الاشتباكات التي جرت بين الجيشين الروسي والأوكراني في 119 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن طائرة مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للمجموعة القتالية الغربية شنت غارتين جويتين على مركز لتجمع الجنود والمعدات الأوكرانية في منطقة كوبيانسك.

وأضاف البيان أن الغارة الروسية تضمنت أيضا قصف مدفعي، في هجوم أسفر عن تدمير منظومة مدفعية أوكرانية من طراز "إم-777"، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين"، و3 مدافع هاون في محيط مستوطنتي سفيردلوفكا وريفوتشي في اتجاه كوبيانسك.

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية الروسية شنت أيضا غارة نوعية بطائرات بدون طيار على منشآت تخزين الوقود المستخدمة لإمداد المركبات العسكرية الأوكرانية في ميناء ريني بمنطقة أوديسا، مؤكدة نجاح الغارة الجوية وتدمير كل الأهداف المحددة.

كما أشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت محطة أوكرانية للتحكم في الطائرات بدون طيار في إقليم لوجانسك، لافتة إلى أن الجيش الروسي اعترض أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية عدة صواريخ "هيمارس"، كما أسقط 34 طائرة بدون طيار أوكرانية في مختلف الجبهات.

وحول تطورات المعارك في مختلف مناطق الصراع، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران التكتيكي والعسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية اشتبكت مع قوات الجيش الأوكراني في 119 منطقة خلال اليوم الماضي.

ولفتت الوزارة إلى أن الطيران المقاتل للقوات الجوية الروسية أسقط مروحية مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج 29" بالقرب من مستوطنة بيكاروفكا في منطقة زابورويجيا، كما استطاع الجيش الروسي صد هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان، بالإضافة إلى إحباط 3 هجمات أوكرانية في منطقة زابورويجيا، وصد 3 هجمات أخرى في كوبيانسك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وفي إقليم دونيتسك، ذكرت الوزارة أن القوات الروسية قضت على أكثر من 125 مقاتلًا من الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى تدمير مركبة مدرعة قتالية وسيارتين في منطقة زابورويجيا.

وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي صد أيضا 6 هجمات للقوات الأوكرانية في دونيتسك، ما أسفر عن تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين أوكرانيتين ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم 777" ووحدة مدفعية من طراز كراب.

وفي خيرسون، قالت الوزارة إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 60 جنديا خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى دبابة واحدة و5 مركبات عسكرية، نتيجة الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية.

وفي اتجاه كراسني ليمان، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الروسية أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير شاحنتين صغيرتين.