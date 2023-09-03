ضبط تاجر مخدرات في القليوبية لغسله 30 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات).

فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.