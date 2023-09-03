سفيرة أوتاوا في كييف: كندا تسعى لتعزيز دورها في مشروعات مكافحة الفساد في أوكرانيا

أكدت سفيرة كندا الجديدة لدى أوكرانيا، ناتالكا كوموك، اليوم الأحد أن الدعم الكندي لأوكرانيا سيتواصل، وأن بلادها تريد تعزيز دورها في مشروعات مكافحة الفساد في أوكرانيا، مثل تدريب القضاة ومدققي الطب الشرعي.

وفي تصريحات لصحيفة "ذي جلوب أند ميل" الكندية واسعة الإنتشار، قالت ناتالكا كوموك، التي وصلت إلى المدينة في 15 أغسطس، لتبدأ فترة ولاية مدتها عام واحد إن مهمتها تتألف من شقين الأول التركيز على المدى القصير على دعم احتياجات أوكرانيا الدفاعية والأمنية الفورية مع مواجهة جميع أشكال الحرب الروسية، وغالبًا ما يأخذ ذلك شكل لقاء مع أقرانها من دول مجموعة السبع في كييف، والشق الثاني على المدى الطويل على وصول أوكرانيا إلى مكان يمكنها من الانضمام إلى التحالف العسكري للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، من خلال دعم الإصلاحات وإعادة الإعمار بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.

وقالت ناتالكا كوموك إن دورها هو تنسيق تلك الجهود على مختلف الجبهات وضمان الوضوح بين أوتاوا وكييف، وأن دعم كندا لأوكرانيا يتجاوز المساعدة العسكرية مع رؤية للمساعدة في بناء دولة أكثر ديمقراطية.

ولفتت إلى أن لديها فريق كامل من 22 دبلوماسيًا وستتراوح واجباتهم بين تقييم مشروعات إزالة الألغام وتمويل البرامج التي يمكن أن تساعد النساء على تولي الأدوار في السياسة والأعمال التي تركها الرجال الذين أرسلوا إلى الخطوط الأمامية، كما سيدعم طاقمها أيضًا الجهود المستمرة التي يبذلها خبراء السلامة الذرية الكنديون لمساعدة زملائهم الأوكرانيين على منع الحرب من التسبب في كارثة بيئية ونووية في محطات الطاقة.

وقالت إن أوكرانيا تحصل على نظرة خاطفة على عملية إعادة الإعمار الضخمة بعد الحرب في منطقة خيرسون، التي غمرتها المياه في يونيو بسبب تدمير سد ضخم.

وأكدت لسفيرة أن كندا تريد تعزيز دورها في مشروعات مكافحة الفساد في أوكرانيا، مثل تدريب القضاة ومدققي الطب الشرعي، موضحة: "إنهم يدركون أن هذا الإصلاح مهم للغاية؛ وإنهم يعلمون أن هذا هو أحد شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".