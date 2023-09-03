وكيل التعليم بجنوب سيناء يناقش استعدادت العام الدراسي الجديد

عقد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وتوافر شروط السلامة الإنشائية قبل بدء العام الدراسي وتنفيذ بنود الكتاب الدوري رقم (٣٠) بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣ بديوان المديرية بطور سيناء.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

حضر الاجتماع المهندس كمال عبد الملاك مدير هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء والمهندس ناصر رفعت عبدالمقصود رئيس قطاع الصيانة و زكى محمد العفيفي مدير إدارة التخطيط و أحمد أبو حسين مدير التخطيط والمشروعات و علي طنش مدير المباني بالمديرية و مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالمهندس كمال عبد الملاك مدير هيئة الأبنية بالمحافظة والمهندس ناصر عبد المقصود رئيس قطاع الصيانة و الحضور من مديري الإدارات ثم تناول بنود الاجتماع من متابعة لما تم تنفيذه من مهام أوجه الصيانة إضافة لمتابعة وتنفيذ شرح الدليل الإرشادي للصيانة ودليل النظافة إضافة لما جاء بالكتاب الدوري رقم (٣٠) بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣ .

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بمعاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة والتأكيد على إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني مع إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، ومراعاة المرحلة العمرية، وتكثيف الإشراف على السلالم والمخارج

كما شدد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي إضافة لتنسيق إدارة المدرسة مع الحي؛ لرفع أي إشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة، والتأكد من توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل (تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال).

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