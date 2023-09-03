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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تحطم محطة أوكرانية للتحكم في الطائرات بدون طيار

القوات المسلحة الروسية
القوات المسلحة الروسية
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دمرت القوات المسلحة الروسية محطة أوكرانية للتحكم في الطائرات بدون طيار في لوجانسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه "في منطقة كراسني ليمان أسفرت الضربات الروسية عن مقتل ما يصل إلى خمسين جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير شاحنتين صغيرتين ومحطة مراقبة للطائرات بدون طيار في محيط مستوطنة تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوجانسك"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي صد أيضا ستة هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك ودمر مركبتين قتاليتين مدرعتين ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم777" ووحدة مدفعية من طراز كراب.
كما أشارت الوزارة إلى أن الدفاع الجوي الروسي اعترض قذائف "هيمارس"، وأسقط 34 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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