شرطة المرافق بالأقصر تضبط 158 مخالفة خلال يومين.. صور

نفذت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملات مكبرة بشوارع البندر، أسفرت عن ضبط 158 مخالفة خلال اليومين الماضيين، تنفيذًا لتعليمات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بضبط كل ما يخل بالأمن العام، ومنع الأنشطة المخالفة، وتحقيق الانضباط، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية، والتصدي للمخالفات في المهد.

قاد الحملات، العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، والرائد محمد عبد الحكيم رئيس مباحث شرطة المرافق، والقوة المرافقة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واستهدفت الحملة أمس السبت، مناطق موقف أرمنت، موقف الأقاليم، شرق السكة، سوق الصنايع، أبو الجود، معديه الأهالي، معبد الكرنك، وأسفرت عن تحرير ١٧ محضر إشغال، ٤ محاضر باعة جائلين، ٦ محاضر نظافة عامة، ١٣ محضر مضبوطات متنوعة، وضبط ٢ ميكروفون تسبب إزعاج، و٣٢ محضر إزالات إدارية.

كما استهدفت الحملة أول أمس الجمعة، مناطق ميدان أبو الحجاج، السوق السياحي، المحطة، الكورنيش، أبو الجود، الصنايع، المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٢ محضر إشغال، ٧ محاضر نظافة عامة، ٤ محاضر باعة جائلين، وضبط ٣ ميكروفون تسبب إزعاج، ١٦ محضر مضبوطات متنوعة، وتحرير ٣٢ محضر إزالات إدارية.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

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