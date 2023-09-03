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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معسكر الأهلي في النمسا.. أشغال بدنية شاقة وفقرة للعرضيات والضربات الثابتة

تدريبات الأهلي في
تدريبات الأهلي في النمسا
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه منذ قليل على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في معسكر النمسا ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين.

ويؤدي الفريق اليوم تدريبات على فترتين بعد العودة من الراحة التي منحها مارسيل كولر للاعبين أمس الجمعة والتي استغلها اللاعبين في جولة ترفيهية بالعاصمة فيينا.


وأدى اللاعبون تدريبات بدنية، بالجري حول الملعب، بالإضافة لتدريبات خاصة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي، في ظل حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية الكاملة.


وفي الفقرة الثانية تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات من أجل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، وخصص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية، والضربات الثابتة.
 

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري؛ وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.
 

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

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