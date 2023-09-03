توقيع بروتوكول تعاون لتقليل قوائم الانتظار لحالات مرضى السرطان بالأقصر

أعلنت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، عن إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي تساهم في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى السرطان بالمستشفى خلال الفترة الحالية.

وضمن هذه المبادرات، ساهم البنك المصري لتنمية الصادرات EBank في تغطية تكاليف علاج كيماوي وإشعاعي، وإجراء عمليات جراحية لعدد من أطفال مرضى السرطان، من خلال توقيع بروتوكول تعاون لتغطية علاج حالات مرضي السرطان في مستشفى أورام الأقصر، وذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك لدعم المجتمع المدني وخاصة في مجال الصحة، وعملا على تقليل قوائم الانتظار للمرضى بالمستشفى.

وفي هذا السياق، أشار المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إلى أن تعاون البنك وغيره من المؤسسات يرسخ للدور المجتمعي لرفع المعاناة عن كاهل المرضى وأسرهم، موجهًا الشكر لقيادات ومسؤولي البنك على ما يقدمونه للمرضى وخاصة في محافظات الصعيد.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك، على استمرار التعاون ما بين الطرفين، قائلا "إن المسئولية المجتمعية هي أحد المحاور الستة الرئيسية في إستراتيجية البنك، حيث يعمل البنك على تعظيم دوره في خدمة المجتمع، إيمانا برسالته ومساهمته المستمرة لتطوير البيئة المحيطة وبأهمية المسئولية المجتمعية، مع تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجا في الدولة وهو الصحة كجزء من مسئوليته تجاه المجتمع". وأضاف، أن البنك يسعى دائما لدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة كما يولي اهتماما خاصا بالمناطق الأقل حظا والأكثر احتياجا منها محافظات الصعيد.

ورحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بالمبادرة، التي قام بها البنك المصري لتنمية الصادرات " EBank " في تغطية تكاليف علاج كيماوي وشعاعي وإجراء عمليات جراحية لعدد من أطفال مرضى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار المشاركة المجتمعية للمؤسسات المختلفة في دعم الأطفال مرضي السرطان للوصول للهدف الأسمى "صعيد بلا سرطان".

بروتوكول التعاون (1)

بروتوكول التعاون (2)