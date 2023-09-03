وزير الرياضة في جامعة بنها لمناقشة رسالة دكتوراه لأحد الباحثين

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بكلية الهندسة بشبرا، وذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء كلية الهندسة بشبرا، ووكلاء كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

الجدير بالذكر أن رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عبد الله مصطفى عبد الله الكحيلي بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها وموضوعها "نموذج مقترح لاستثمار مركز التنمية الشبابية والرياضية بجامعة بنها".

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور نبيل خليل ندا أستاذ الإدارة الرياضية والعميد الأسبق بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها " مناقشا ورئيسا " والدكتور أشرف صبحى أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ووزير الشباب والرياضة " مناقشا "، والدكتور يحيى فكرى محروس أستاذ الادارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا "مشرفا "، والدكتور هاني زكريا أستاذ الاختبارات والمقاييس وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة بنها "مشرفا "، والدكتور محمد محمود علي النجار أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة بنها "مشرفا ".