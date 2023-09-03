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الأحد 03 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انطلاق الاجتماع التحضيري الثالث للقمة العربية الأفريقية الخامسة

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انطلق اليوم اجتماع اللجنة التحضيرية الثالثة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودولة الضيافة المملكة العربية السعودية بمقر الأمانة العامة؛ وذلك للتحضير للقمة العربية الافريقية الخامسة المقرر عقدها يوم 11 نوفمبر 2023 بالرياض في المملكة العربية السعودية. 

وقد شهد الاجتماع مشاورات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية للوقوف على التحضيرات اللوجستية والإعداد الجيد للقمة، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وموضوع الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية، بالإضافة الى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية التي على صلة بالدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية.

لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي المملكة العربية السعودية
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