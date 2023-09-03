السوداني يبحث مع رئيسي النواب العراقي والاتحاد الكردستاني الأوضاع في كركوك

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 03:06 م

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الأحد/ مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني، التطورات بشان الأوضاع في كركوك.

وأكد السوداني خلال اتصالين هاتفيين مع الحلبوسي والطالباني اليوم، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" أهمية تفويت الفرصة على كل محاولات الإساءة إلى الاستقرار والتعايش السلمي الذي تتمتع به مدينة كركوك، وما تم تثبيته بجهود أهلها الكرام بكل أطيافهم، وتضحيات القوات المسلحة بمختلف صنوفها وهي تهزم فلول الإرهاب.

وكانت السلطات الأمنية بالعراق فرضت أمس حظر التجوال في محافظة كركوك على إثر توتر أمني خلال تظاهرات بشأن فتح طريق "أربيل- كركوك" الذي أغلق قبل فترة، كما وجه رئيس الوزراء العراقي بفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في محافظة كركوك، والحزم في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كانت، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية.

كما وجه السوداني بالشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق، داعيا جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في كركوك.

من جانبها، دعت قيادة شرطة كركوك، المواطنين في المحافظة إلى العودة إلى منازلهم وإخلاء الشارع، وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة، مؤكدة أنها ستقوم بتطبيق حظر تجوال في أرجاء المدينة كافة.

