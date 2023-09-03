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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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اعتماد نتيجة الدور الثانى لـ«إعدادية وثانوية معاهد البعوث بالأزهر» للعام 2022-2023

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة
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اعتمد  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022م/ 2023م.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية 53.34%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية 65.63%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 84.5%.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول لثانوية البعوث الإسلامية 57.64%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية 72.31%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 88.77%.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الدور الثانى للشهادة الإعدادية معاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين
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