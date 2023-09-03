هيئة قناة السويس تدعم المريخ البورسعيدي قبل انطلاق الموسم

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قراراً بصرف دعم مالى عاجل إلى نادى المريخ البورسعيدى كمساهمة مجتمعية للهيئة لحل أزمات النادي المالية .



من جانبه وجه مجلس إدارة نادى المريخ البورسعيدى برئاسة أحمد جوهر الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على دعم النادى مالياً و الذى يعتبر إستمراراً للدعم السنوى الذى تقدمه الهيئة للمريخ للعام الثالث على التوالى كما وجهت إدارة المريخ شكرها للنائب حسن عمار عضو مجلس النواب مقدم طلب الدعم لهيئة قناة السويس .

وقال أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن ناديه تسلم دعم هيئة قناة السويس و البالغ ١٠٠ ألف جنيه .

وأكد أيمن عيد أن مواقف هيئة قناة السويس مع أندية قطاع القناة دائما ما تكون داعمة لكافة الأندية الرياضية والتى تأتى فى إطار مساندة للأندية كحل لتسيير بعض الأزمات المالية .

و أضاف أيمن عيد تعودنا من هيئة قناة السويس على دعمها المستمر للمريخ ولأندية بورسعيد بإعتبارها مؤسسة يفتخر بها كل مصرى تؤدى دور المساهمة المجتمعية بصورة رائعة و لا تتخلى عن أى مؤسسة .