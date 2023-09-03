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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هيئة قناة السويس تدعم المريخ البورسعيدي قبل انطلاق الموسم

أحمد جوهر رئيس نادى
أحمد جوهر رئيس نادى المريخ
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أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قراراً بصرف دعم مالى عاجل إلى نادى المريخ البورسعيدى كمساهمة مجتمعية للهيئة لحل أزمات النادي المالية .


من جانبه وجه مجلس إدارة نادى المريخ البورسعيدى برئاسة أحمد جوهر الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على دعم النادى مالياً و الذى يعتبر إستمراراً للدعم السنوى الذى تقدمه الهيئة للمريخ للعام الثالث على التوالى كما وجهت إدارة المريخ شكرها للنائب حسن عمار عضو مجلس النواب مقدم طلب الدعم لهيئة قناة السويس  .

وقال أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن ناديه تسلم دعم هيئة قناة السويس و البالغ ١٠٠ ألف جنيه .

وأكد أيمن عيد أن مواقف هيئة قناة السويس مع أندية قطاع القناة دائما ما تكون داعمة لكافة الأندية الرياضية والتى تأتى فى إطار مساندة للأندية كحل لتسيير بعض الأزمات المالية .

و أضاف أيمن عيد تعودنا من هيئة قناة السويس على دعمها المستمر للمريخ ولأندية بورسعيد بإعتبارها مؤسسة يفتخر بها كل مصرى تؤدى دور المساهمة المجتمعية بصورة رائعة و لا تتخلى عن أى مؤسسة .

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