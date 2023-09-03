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الأحد 03 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

فتح برج مأخذ سور مجري العيون للزيارة مجانا لمدة 5 أيام

برج مأخذ سور مجرى
برج مأخذ سور مجرى العيون
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بمناسبة افتتاحه، منذ أيام، بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه، قرر السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار فتح برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري مجانًا للزيارة، وذلك بدءا من اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.

جاء هذا القرار لتشجيع زيارة هذا الموقع الأثري والتعريف به وبتجربته السياحية المتميزة.

تجدر الإشارة إلى أن برج مأخذ سور مجري العيون كان قد افتتحه رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي ضمن ثلاثة مواقع أثرية وهي برج المأخذ وحصن بابليون ومعبد بن عذرا اليهودي بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعد الإنتهاء من مشروع ترميمهم.

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