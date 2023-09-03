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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يستقبل المستشار العسكري الجديد للمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية العميد محمد السعيد جعفر  المستشار العسكري الجديد للمحافظة ،يرافقه العقيد أركان حرب هاني مصدق مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنوفية ، حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة  

️قدم القاصد التهنئة للمستشار العسكري الجديد على ثقة قيادة الدفاع الشعبي ، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله بالمحافظة .
وأكد القاصد إستعداد  الجامعة الدائم  لثقديم  الدعم الكامل لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري قي تحقيق أهداف الدولة التنموية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، والحفاظ علي أمن الدولة وسلامتها من أي خطر .

الاقتصادية والاجتماعية اركان حرب الدفاع الشعبى والعسكري الدفاع الشعبى
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