رئيس جامعة المنوفية يستقبل المستشار العسكري الجديد للمحافظة

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية العميد محمد السعيد جعفر المستشار العسكري الجديد للمحافظة ،يرافقه العقيد أركان حرب هاني مصدق مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنوفية ، حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة

️قدم القاصد التهنئة للمستشار العسكري الجديد على ثقة قيادة الدفاع الشعبي ، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله بالمحافظة .

وأكد القاصد إستعداد الجامعة الدائم لثقديم الدعم الكامل لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري قي تحقيق أهداف الدولة التنموية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، والحفاظ علي أمن الدولة وسلامتها من أي خطر .