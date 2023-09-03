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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأمن يكشف ملابسات فيديو إشهار أسلحة نارية وبيضاء بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت أجهزة الامن بالقاهرة ،  ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بإشهار أسلحة نارية وبيضاء بالمرج .

رصدت الاجهزة الامنية ، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام (3) أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وإشهارها بالطريق العام.

و بالفحص القى رجال المباحث القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث القبض على المتهمين  وتبين أنهم (عامل ونجليه – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) والأسلحة المستخدمة .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة الأسلحة وإشهارها بمحيط سكنهم لوجود خلافات مع آخرين حول الجيرة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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