الأمن يكشف ملابسات فيديو إشهار أسلحة نارية وبيضاء بالمرج

كشفت أجهزة الامن بالقاهرة ، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بإشهار أسلحة نارية وبيضاء بالمرج .

رصدت الاجهزة الامنية ، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام (3) أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وإشهارها بالطريق العام.

و بالفحص القى رجال المباحث القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث القبض على المتهمين وتبين أنهم (عامل ونجليه – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) والأسلحة المستخدمة .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة الأسلحة وإشهارها بمحيط سكنهم لوجود خلافات مع آخرين حول الجيرة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.