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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلافات على الميراث .. تأجيل محاكمة المتهمة بسرقة سيارة مواطن بالزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية
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أجلت محكمة جنح الزاوية الحمراء اليوم محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة مواطن باستخدام ونش بسبب خلافات بينهما بسبب الميراث لجلسة 11 سبتمبر
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل سرق سيارة مواطن بأسلوب السحب بمنطقة الزاوية الحمراء.
ونجحت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص - مُقيم بمحافظة القليوبية)؛ لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب "السحب" باستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث.

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