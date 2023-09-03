بيان إحصائي بعمليات المكتب الفرعي للتنسيق الإلكتروني بجامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة أن العمل يسير بانتظام داخل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، مشيداً بفريق عمل مكتب التنسيق - اليدوي و الإلكتروني - مشيراً إلى أن المكتب استقبل 1507 طالب وطالبة خلال المرحلة الأولى والثانية والثالثة وتقليل الاغتراب .

وأفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المكتب قام بالرد على كافة استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم، مع عدم التدخل في اختيارات الطلاب .

من جانبه - حرص الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ورئيس مكتب التنسيق على متابعة المترددين على مكتب التنسيق الإلكترونى اليوم وقياس مدى رضائهم عن خدمات مكتب التنسيق بالجامعة .

وشدد الدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي ونائب مدير مكتب التنسيق على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات وتقديم المشوره والشرح الوافي لكافة خطوات التقديم من جانب طاقم إدارى مدرب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة للرد على كافة التساؤلات الخاصة باستخدام الموقع والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات .

وأضاف الدكتور تامر حسنين مُشرف التنسيق الإلكتروني أن إجمالي عدد الطلاب الذي قاموا بتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى بلغ 241 طالب وطالبة.

وتابع الدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتقليل الاغتراب بلغ 341 طالب وطالبة.

وأكملت الدكتور هبة الدناصوري مسئولة للتنسيق اليدوي أن إجمالي عدد الطلاب المُتقدمين للتسجيل اليدوي خلال المرحلة الثالثة بلغ 164 طالب وطالبة .

بينما أعلن الدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، أن أكبر عدد استقبله مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، 757 طالب وطالبة خلال المرحلة الثانية .

وأكد الدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، على جودة الإنترنت وطباعة الرغبات بعد الإنتهاء من تسجيلها وتسليمها لكل طالب .



وقال الدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أنه تم تخصيص مقر خاص للطلاب من ذوى الهمم بمبنى رعاية الشباب بالدور الأرضي للتنسيق للطلاب مع توفير واستراحات لأولياء أمورهم .

وأضاف إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل ، أن المكتب سيستمر في استقبال الطلاب حتى إعلان انتهاء أعمال مكتب التنسيق .