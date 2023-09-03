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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مبادرة لغرس الانتماء الوطني بتعليم الوادى الجديد

جانب من فعاليات المبادرة
جانب من فعاليات المبادرة
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أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، على مواصلة مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية فى اجازة تربوية تعليمية مميزة و مفيدة  والتى يجرى تنظيمها بإدارة الخارجة التعليمية وتوجيه شامل  الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية

وأوضح سيد عطية، أن المبادرة تهدف إلى غرس روح  الانتماء للوطن و الوعي القومي و تنمية العادات الإيجابية لدى الفئة العمرية من التلاميذ المستهدفين من المبادرة 
حيث جرى تنفيذ رحلة تثقيفية لمقر مكتبة مصر العامة  حيث جرى تنفيذ جلسة نقاشية حول أهمية القراءة و دور المكتبة  في تنشئة الطفل و الارتقاء بثقافته ليميز نفسه عن أقرانه من المتعلمين فضلا عن جولة داخل المكتبة للتعرف على أنشطتها واركانها المختلفة

شارك بفعاليات المبادرة التعليم الابتدائى وتوجيه الصفوف الأولى بالمديرية والإدارة وعدد من المدارس الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية

إدارة الخارجة التعليمية التعليم بالوادى الجديد المدارس الابتدائية الوادي الجديد
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