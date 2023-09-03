روسيا تحذر اليابان من تكثيف تقديم المساعدات لأوكرانيا

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 02:11 م

حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، اليابان من تكثيفها تقديم المساعدات لنظام كييف، مشيرا إلى أن طوكيو تنجر إلى مواجهة عسكرية.

وقال ميدفيديف - في تصريح اليوم الأحد - "إن بلادنا تواصل القتال ضد النازية، التي تُطل برأسها الآن في أوكرانيا بدعم من الأوصياء الغربيين، الذين كانوا حلفاءنا في الحرب العالمية الثانية".

وأضاف: "من المؤسف أن الجارة اليابان تقدم المساعدات على نحو متزايد لنظام كييف وتنجر إلى مواجهة عسكرية".

يُذكر أن اليابان احتجت مؤخرا على أنشطة السفن والطائرات العسكرية الروسية والصينية في المنطقة، واصفة إياها بأنها استعراض واضح للقوة ضدها.

وأشارت طوكيو إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تثير قلقا شديدا"، معتبرة أن الصين تشكل أكبر تحدّ استراتيجي نظرًا لمواقفها الخارجية الحالية وأنشطتها العسكرية وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مصدر قلق خطير لليابان والمجتمع الدولي.