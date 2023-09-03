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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أستاذ علوم سياسية بالحوار الوطني:  60٪ من الدول تمول الأحزاب من الموازنة العامة

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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قال الدكتور مازن عبد الرحمن حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن قضية تمويل الأحزاب من موازنة الدولة ملف مهم ويتطلب المزيد من النقاش وتقييم الاعتراضات.  

وتابع: إن تمويل الأحزاب من الموازنة العامة يتضمن عدة اعتراضات، منها إجبار دافع الضرائب على تمويل أحزاب قد عارض أفكاره، لافتا إلى أن أغلب الدول في العالم تمول الاحزاب حيث يوجد نحو 60٪ من الدول تمول الأحزاب من موازنة الدولة.

وأشار إلى أن بديل تمويل الأفراد هو خضوع الحزب للممول قد يفرض تبني أفكار معينة،  مشيرا إلى أن الاحزاب في اوروبا تضع ضوابط لتمويل الاحزاب ففي المانيا يوجد اشتراط في الدعم لكل صوت يحصل عليها الحزب بجانب أن هناك تجارب أخرى للدعم الذي يقدم بحيث يستخدم للقيام للابحاث والدرسات للمشاكل التي تواجه الدولة بجانب تقديم كشف حساب كل سنة مالية.  

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