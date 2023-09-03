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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد بمكتبه

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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استقبل اللواء اشرف الداودي محافظ قنا  اليوم بمكتبه ، الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة الجديد ، لتهنئته بتوليه منصبه داخل محافظة قنا ، متمنيا له التوفيق والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات الصحية والمستشفيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين .
أكد محافظ قنا على ضرورة أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الصحة و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى ، للاستمرار في تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى ، مع ضرورة ارسال تقارير يومية بانتظام سير العمل بالمنظومة الطبيه داخل المحافظة .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم وضع خطة عمل للإرتقاء بمستوي الاطباء بقطاع الصحة بالمحافظة، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمرضي، وذلك من خلال تنفيذ الندوات الإرشادية والدورات لإطلاعهم على كافة السبل الصحية في استقبال المرضي ، للوصول إلى أعلي مستوي من الخدمات الطبية .

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