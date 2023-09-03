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الأحد 03 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية راعيا استراتيجيا لمعرض"جلاس شو"

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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وقع اليوم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اتفاق تعاون مشترك مع شركة Strategic for Exhibitions، المنظمة لمعرض Glass show  ليكون راعي استراتيجي للمعرض الدولي لمنتجات وتكنولوجيا صناعات الزجاج "جلاس شو " المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 7-10ديسمبر.
أوضح  محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات المنتجات الزجاجية بلغت نحو 235 مليون دولار خلال عام 2022بمعدل نمو بلغ 14% مقارنة بعام 2021 ، كما بلغت قيمه صادرات المنتجات الزجاجية خلال النصف الأول من عام 2023  حوالي 100 مليون دولار.
قال مجيد ان تركيا جاءت علي رأس قائمة الدول العشر الأكثر استيرادا للمنتجات الزجاجية من مصر يليها أميركا والمغرب ولبنان وليبيا والبرازيل والسودان والجزائر وكينيا وإيطاليا بالترتيب بقيمة إجمالية بلغت 165 مليون دولار لعام 2022 من إجمالي صادرات بلغت نحو 235 مليون دولار وبما يمثل نحو 67 % من إجمالي الصادرات المصرية للعالم في المنتجات الزجاجية.
وأشار إلى أهمية مشاركة الشركات في معارض الزجاج الداخلية والخارجية نظرا لأهمية هذه الصناعة وزيادة قيمتها السعرية و التصديرية على مستوى العالم فضلا عن تميز مصر بجودة وتنوع منتجاتها من الصناعات الزجاجية. 

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة راعي استراتيجي لمعرض جلاس شو موعد انطلاق معرض جلاس شو التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اتفاق تعاون مشترك مع شركة Strategic for Exhibitions محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية
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