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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد شريف يسجل أول أهدافه مع الخليج في انتصار على الشباب

محمد شريف في مباراة
محمد شريف في مباراة الخليج ضد الشباب
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نجح المهاجم المصري محمد شريف، في تسجيل أول أهدافه مع الخليج، في المباراة التي فاز بها الفريق بنتيجة 3-1 على الشباب، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

افتتح الشباب التهديف في الدقيقة 20 عن طريق إياجو سانتوس، ليتعادل منصور حمزي للخليج في الدقيقة 39، قبل أن يحصل زميله عبدالله هوساوي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 56.

وأضاف فابيو مارتينيز الهدف الثاني لرفاق شريف في الدقيقة 68، قبل أن يختتم مهاجم الأهلي السابق الثلاثية في الدقيقة 81، ويغادر ملعب اللقاء بعد استبداله في الدقيقة 90+2 بزميله عبدالله السالم.

وسجل محمد شريف أول أهدافه مع الخليج، بعدما صنع هدفًا لفريقه في مباراة الجولة الثالثة من الدوري السعودي، بعد انضمامه للفريق قادمًا من الأهلي في الميركاتو الصيفي لمدة موسمين.

بهذا الفوز، حصد الخليج أول 3 نقاط له في الدوري السعودي هذا الموسم، ليصل إلى 5 نقاط محتلًا بها المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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